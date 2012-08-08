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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 21:02 BJT

〔美股业绩〕凯雷集团第二季亏损,受累于基金资产价值缩水

路透8月8日电---私募股权投资公司--凯雷投资集团(CG.O)第二季转为亏损,因其基金资产价值缩水幅度超出了费用收入增幅.该公司此前在5月的首次公开发行(IPO)中筹得6.71亿美元.

按经济净收益(ENI)口径衡量,并根据IPO的影响调整后,凯雷第二季税后亏损5,900万美元,第一季为盈利4.01亿美元.ENI指标考虑了资产的市价计价(mark-to-market).

税后可分配利润下滑38%,至1.17亿美元.该指标亦根据IPO的影响进行了调整.

截至6月末,资产管理规模下降2%,至1,562亿美元,收费资产管理规模为1,120亿美元.

凯雷表示,第二季为其基金投资者实现收益30亿美元.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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