〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差进一步下跌,库存上升

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡8月8日电---亚洲燃料油市场周三走弱,即期8月/9月跨月价差降至近两周低点,因人气受到需求低迷的打击,需求原因也助推了当地库存的上升.
路透数据显示,燃料油8月/9月跨月价差下滑0.12美元,收报每吨逆价差4.13美元,为7月27日以来最低.
180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差也下降.180-cst燃料油现货价差下降0.10美元,至一周半低点每吨较新加坡现货报价升水3.35美元.380-cst燃料油现货价差下跌0.25美元,至每吨较新加坡现货报价高3.15美元.
据International Enterprise数据,8月7日止当周新加坡陆上燃料油库存上升144.8万桶至五周高位2,125.9万桶.
中国的需求一直低迷,仅从新加坡进口了约3.8万吨燃料油.数据显示这较前一周低逾80%.
日本国内的需求也较差,因夏季的需求并没有预想的那么强劲.该国正在出口更多的燃料油以抑制不断上升的库存.
日本石油连盟的数据显示,8月4日止当周日本的燃料油出口增长44%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 664.15 3.85 0.58 660.30
现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.00 4.30 0.66 646.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 659.00 4.00 0.61 655.00
380CST船用燃料油升水 8.00 -0.30 -3.61 8.30
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.35 -0.10 -2.90 3.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.15 -0.25 -7.35 3.40 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI