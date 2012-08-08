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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 20:30 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油8月/9月价差进一步下跌,库存上升

路透新加坡8月8日电---亚洲燃料油市场周三走弱,即期8月/9月跨月价差降至近两周低点,因人气受到需求低迷的打击,需求原因也助推了当地库存的上升.

路透数据显示,燃料油8月/9月跨月价差下滑0.12美元,收报每吨逆价差4.13美元,为7月27日以来最低.

180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差也下降.180-cst燃料油现货价差下降0.10美元,至一周半低点每吨较新加坡现货报价升水3.35美元.380-cst燃料油现货价差下跌0.25美元,至每吨较新加坡现货报价高3.15美元.

据International Enterprise数据,8月7日止当周新加坡陆上燃料油库存上升144.8万桶至五周高位2,125.9万桶.

中国的需求一直低迷,仅从新加坡进口了约3.8万吨燃料油.数据显示这较前一周低逾80%.

日本国内的需求也较差,因夏季的需求并没有预想的那么强劲.该国正在出口更多的燃料油以抑制不断上升的库存.

日本石油连盟的数据显示,8月4日止当周日本的燃料油出口增长44%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 664.15 3.85 0.58 660.30

现货380CST燃料油 FO380-SIN 651.00 4.30 0.66 646.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 659.00 4.00 0.61 655.00

380CST船用燃料油升水 8.00 -0.30 -3.61 8.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.35 -0.10 -2.90 3.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.15 -0.25 -7.35 3.40 (完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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