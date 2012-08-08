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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 21:31 BJT

〔新闻稿〕惠誉确认德国AAA的评级,展望为稳定

(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)

8月8日--惠誉已确认德国长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为"AAA".IDR的展望为稳定.惠誉同时确认德国的国家上限评等为"AAA",短期外币IDR为"F1+".

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