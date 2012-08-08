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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 21:44 BJT

〔美国股市〕继三日连涨后低开,市场等待央行扶助经济的信号

路透纽约8月8日电---美国股市周三在前三个交易日上涨后低开,因交易者等待央行给出更多信号,表明其将采取行动扶助陷于停滞的全球经济.

道琼工业指数.DJI盘初跌36.82点,或0.28%,至13,131.78点,标准普尔500指数.SPX下挫4.09点,或0.29%,至1,397.26点,Nasdaq指数.IXIC跌12.14点,或0.40%,至3,003.72点.(完)

--编译 李春喜;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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