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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 22:11 BJT

〔美国热股〕Dean Foods季度获利优于预期,早盘股价暴涨逾34%

路透8月8日电---美国主要乳制品企业Dean Foods(DF.N)公布季度获利优于预期,因业务全面增长且控制了成本.

在周三早盘交易中,该公司股价暴涨34.21%,至16.67美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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