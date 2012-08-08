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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 22:17 BJT

〔美国热股〕梅西百货第二季获利优于预期,早盘股价大涨逾2%

路透8月8日电---百货连锁店梅西百货(M.N)周三公布第二季获利优于预期,受益于成本控制和7月销售强劲,该公司并调高全年获利预估.

在周三早盘交易中,该公司股价大涨2.64%,至37.99美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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