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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 23:41 BJT

〔美国热股〕RIM早盘大涨,因预计将把其BB10操作系统授权给三星电子

路透8月8日电---黑莓手机生产商Research in MotionRIM.TO RIMM.O在周三早盘交易中涨逾5%,此前一位颇为影响力的分析师表示,该公司可能寻求将其新操作系统授权给三星电子(005930.KS).

Jefferies & Co分析师Peter Misek称,RIM今年初推出了战略规划进程,由此该公司可能认为需将其正在研发的BB10操作系统授权给其他公司.

RIM在周三美国Nasdaq市场早盘交易中,大涨5.6%,至7.72美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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