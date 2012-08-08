〔纽约期市〕可可期货触及数月高位,原糖期货收于六周低点

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约/伦敦8月8日电---可可期货周三微幅升至数月高位,因厄尔尼诺现象有可能损及西非作物,另外受益于技术性买盘,原糖期货则收于六周低位.
咖啡期货下跌,受累于美元上涨带来的一定压力.
今日稍早伦敦可可期货价格微幅升至九个月高位,报每吨1,675英镑.上周其升逾已盘亘了逾六个月时间的1,367至1,621英镑区间,在历史价格图表上,技术指标利多.
伦敦和洲际交易所(ICE)可可市场在近期升逾各自的200日移动均线切入位后持续上涨.14日相对强弱指标呈超买状态.
伦敦12月可可期货LCCc2收高12英镑,或0.7%,报每吨1,670英镑,ICE-12月可可期货CCc2收涨19美元,或0.8%,报每吨2,469美元,为1月以来次月合约最高结算价.
今年稍后可能将出现厄尔尼诺现象,亦支撑了价格.
交易员密切关注科特迪瓦(象牙海岸)再次爆发的冲突.该国是可可主要生产国.
原糖期货再次触及五周低位,连续第七个交易日下跌,因天气预报预示主要产糖国巴西的天气有利于正在进行的甘蔗压榨.
ICE指标10月原糖期货SBc1下跌0.33美分,或1.5%,报每磅21.09美分,为1月26日以来近月合约最低结算价.
伦敦10月白糖期货LSUc1下挫9.00美元,或1.5%,报每吨589.20美元,稍早触及五周低位588.60美元.
阿拉比卡咖啡期货亦下跌,交易员认为主产国巴西的收割进程以及美元上涨加剧了咖啡的下跌压力.
咖啡市场,ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2下滑2.15美分,或1.2%,报每磅1.7050美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌17美元,或0.8%,报每吨2,177美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI