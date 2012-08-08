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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:45 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于农业部供需报告公布前的买盘

路透8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨,因预期美国农业部周五将公布的8月供需报告将显示,玉米产量和期末库存较低.

一位农业气象学家周三表示,受乾旱侵袭的美国中西部作物种植带将迎来降雨,且气温将有所回落,这将缓解大豆作物晚期的生长压力,但天气状况的改善对已遭重创的玉米而言来得太晚,无法令其获益.

AccuWeather的农业气象学家Jason Nicholls表示,天气状况的确较之前有所改善,但我认为此次天气变化不足以扭转旱情,长期预报仍显示,该地区将再度出现乾旱天气.

欧洲交易商称,台湾在标购中购买了23,000吨美国玉米和12,000吨美国大豆.标购周三结束.

9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为63.

9月玉米合约CU2收涨14-3/4美分,结算价报8.10-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为338,961口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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