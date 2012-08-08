〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于农业部供需报告公布前的买盘

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨,因预期美国农业部周五将公布的8月供需报告将显示,玉米产量和期末库存较低.
一位农业气象学家周三表示,受乾旱侵袭的美国中西部作物种植带将迎来降雨,且气温将有所回落,这将缓解大豆作物晚期的生长压力,但天气状况的改善对已遭重创的玉米而言来得太晚,无法令其获益.
AccuWeather的农业气象学家Jason Nicholls表示,天气状况的确较之前有所改善,但我认为此次天气变化不足以扭转旱情,长期预报仍显示,该地区将再度出现乾旱天气.
欧洲交易商称,台湾在标购中购买了23,000吨美国玉米和12,000吨美国大豆.标购周三结束.
9月玉米合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为63.
9月玉米合约CU2收涨14-3/4美分,结算价报8.10-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为338,961口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI