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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 04:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微升0.05%,Nasdaq指数小跌0.15%

路透纽约8月8日电---美国股市周三涨跌互现,标普500指数以微弱的涨幅勉强维持已持续三日的涨势,且连续第二日收在1,400点之上,市场成交清淡.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微升7.04点,或0.05%,至13,175.64点;标准普尔500指数.SPX小涨0.87点,或0.06%,至1,402.22点.Nasdaq指数.IXIC回落4.61点,或0.15%,至3,011.25点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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