〔国际油市〕布兰特原油期货微幅收高,因美国原油库存大幅下降

* 美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存下降370万桶

* 9月北海布兰特原油供应将降至纪录低位

* 市场冀望欧美及中国推出刺激措施

* 市场关注:周四美国将公布一周初请失业金数据

路透纽约8月8日电---原油期货周三尾盘涨跌互见,此前升至三个月高位,因美国政府数据显示上周国内原油库存大幅下降,另外亦因市场担心北海石油产量下跌.

盘中交投震荡,尾盘时加剧,美国原油期货于四个交易日来首次收低.布兰特原油期货尾盘时虽一度跌至平盘下方,但最终反弹且当日录得微弱涨幅.

市场冀望美联储推出更多货币刺激措施以避免美国经济成长迟滞,这令美国原油期货跌势受控.

人们预计欧洲央行很快将采取行动扶助欧元区处于债务危机中的成员国,帮助布兰特原油期货收盘时免于跌至平盘下方.

9月布兰特原油期货LCOc1结算价报每桶112.14美元,当日微幅上涨0.14美元.早盘在美国能源资料协会(EIA)数据公布后,布兰特原油期货一度涨至当日高位113.27美元,为5月8日以来最高水准.

美国9月原油期货CLc1结算价报93.35美元,当日跌0.32美元.日高为94.72美元,此为5月15日以来最高水准.

Tradition Energy分析师Gene McGillian称,"尽管原油库存大幅下降,但美国库存量仍高于五年均值."

EIA公布,8月3日当周美国原油库存减少370万桶,至3.699亿桶,远高于路透调查分析师预计的减少30万桶.

EIA公布的跌幅不及美国石油协会(API)周二公布的数据,后者公布为减少540万桶,但其巩固了美国供应紧张的市场观点.

EIA数据显示,自5月25日以来,过去10周中有八周美国原油库存都在下降.

尾盘交投猛增推高了成交量,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较其30日均值高出5%,美国原油期货则高出7%.

6月底以来布兰特原油期货已累计涨约25%,美国原油期货升21%,部分是因市场预计全球几大经济体将出台更多措施以刺激经济增长.

分析师称,油价扩大升势,从而导致部分投资者削减多头头寸后,市场出现了一些超卖或接近超卖的信号.

有消息称,未来两个月北海油田将进行重大维护,布兰特原油期货获得支撑.

雪佛龙(CVX.N)位于加州里奇蒙的炼厂因周二原油部门发生长达数小时的火灾而关闭,原油期货亦得到支撑.

飓风Ernesto等级周三已降至热带风暴,目前正袭向墨西哥湾,墨西哥的主要油田作业位于这里,交易商正在关注天气预报.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 93.35 -0.32 -0.3% 92.82 94.72 250,741 260,012

10月原油 93.63 -0.31 -0.3% 93.10 94.97 78,426 113,870

9月RBOB汽油 2.9804 -0.0109 -0.4% 2.9685 3.0225 53,867 59,436

10月RBOB汽油 2.7829 0.0010 0.0% 2.7570 2.8085 36,855 34,169

9月取暖油 3.0159 0.0179 0.6% 2.9728 3.0297 47,766 52,218

10月取暖油 3.0243 0.0186 0.6% 2.9807 3.0372 24,745 23,521

ICE合约

9月布兰特 112.14 0.14 0.1% 110.85 113.27 184,092 177,352

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 592,644 651,093 538,606 1,449,617 -17,137

汽油 136,285 135,430 134,753 259,957 5,351

取暖油 140,406 123,807 137,747 312,736 4,936 (完)