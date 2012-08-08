版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 05:22 BJT

〔美国股市〕拉丁美洲ADR上涨,受巴西石油企业Petrobras升势带动

路透纽约8月8日电---拉丁美洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三表现优异,因巴西可能上调燃料价格推高了国有石油企业Petrobras的股价.

Petrobras (PBR.N)收高4.8%,报21.87美元.该股带动拉美企业ADR指数.BKLA上涨1.2%,表现优于大盘.今日大盘在交投淡静中大致持平.

在连涨三天后,股市持续在数月高位附近徘徊.对欧洲央行和美联储将推出刺激措施的预期,引发了近期涨势,但在股市升至三个月高位后,投资者认为没有理由持续推高股市.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.03%,标普500指数.SPX.INX涨0.06%.

佳能(CAJ.N)重挫3.7%,报34.69美元,因交易商预计其股票回购计划很快将完成.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.2%.

全球矿业巨擘力拓(RIO.N)大涨2.8%,报50.16美元,此前该公司称,将坚持今年160亿美元的支出计划,尽管矿石价格下跌令其上半年获利下降34%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.1%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3涨0.2%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐