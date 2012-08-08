〔美国股市〕拉丁美洲ADR上涨,受巴西石油企业Petrobras升势带动

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透纽约8月8日电---拉丁美洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三表现优异,因巴西可能上调燃料价格推高了国有石油企业Petrobras的股价.
Petrobras (PBR.N)收高4.8%,报21.87美元.该股带动拉美企业ADR指数.BKLA上涨1.2%,表现优于大盘.今日大盘在交投淡静中大致持平.
在连涨三天后,股市持续在数月高位附近徘徊.对欧洲央行和美联储将推出刺激措施的预期,引发了近期涨势,但在股市升至三个月高位后,投资者认为没有理由持续推高股市.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.03%,标普500指数.SPX.INX涨0.06%.
佳能(CAJ.N)重挫3.7%,报34.69美元,因交易商预计其股票回购计划很快将完成.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS跌0.2%.
全球矿业巨擘力拓(RIO.N)大涨2.8%,报50.16美元,此前该公司称,将坚持今年160亿美元的支出计划,尽管矿石价格下跌令其上半年获利下降34%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.1%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3涨0.2%.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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