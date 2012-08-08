版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--8月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月8日(三)

2350 - 7月货供额

2350 - 7月29日-8月4日资本流动数据

2350 - 6月机械订单

8月9日(四)

-- - 央行结束为期两天的政策会议,并宣布利率决定

0500 - 7月消费者信心

0630 - 奥林巴斯(Olympus)(7733.T)公布4-6月财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐