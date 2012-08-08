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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 06:29 BJT

全球外汇市场8月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月8日(三)

2350 - 日本7月货币供应

2350 - 日本7月29日-8月4日资本流动数据

2350 - 日本6月机械订单

8月9日(四)

-- - 日本央行结束为期两日的政策会议,宣布利率决议

0130 - 澳洲7月就业人数、失业率和就业参与率

0500 - 日本7月消费者信心指数

0800 - 欧洲央行公布月报

0800 - 意大利6月贸易收支

0830 - 英国6月贸易收支

1230 - 美国6月国际贸易收支

1230 - 美国一周初请失业金人数

1430 - 美国6月趸售(批发)库存

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表

2350 - 日本7月国内企业物价指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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