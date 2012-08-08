〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,因缺乏新船货

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透8月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因缺少新的船货.
波罗的海乾散货运价指数下跌24个点或2.87%,至812点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑33点,或2.67%至1,204点.海岬型船舶日均获利下降386美元,至4,210美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌28个点,或3.23%,至840点.日均获利下跌223美元至6,698美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降至7,819美元;超灵便型船舶日均获利下降至9,888美元.
船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI