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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 06:22 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,因缺乏新船货

路透8月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因缺少新的船货.

波罗的海乾散货运价指数下跌24个点或2.87%,至812点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑33点,或2.67%至1,204点.海岬型船舶日均获利下降386美元,至4,210美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌28个点,或3.23%,至840点.日均获利下跌223美元至6,698美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降至7,819美元;超灵便型船舶日均获利下降至9,888美元.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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