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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 09:43 BJT

〔表格〕澳洲7月经季节调整的就业人口增加1.4万人

路透悉尼8月9日电---澳洲统计局周四公布的7月就业报告显示:

* 澳洲7月经季节调整的就业人口增加1.4万人,路透预估为增加1万人

* 澳洲7月经季节调整失业率为5.2%,路透预估为5.3%

* 澳洲7月经季节调整后全职就业人口增加9,200人

* 澳洲7月经季节调整的就业参与率为65.2%,路透预估为65.3%

以下为详细数据:

7月 6月 11年7月

失业率% 5.2 5.3 5.1

就业人数(百万人) 11.513 11.499 11.447

失业人数(人) 635,100 637,600 619,600

就业参与率% 65.2 65.3 65.6

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)

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--编译 孙茉莉;审校 艾茂林

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