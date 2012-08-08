〔纽约汇市〕欧元兑美元小跌,此前德国公布的数据疲弱(更新版)

(新增文末报价表格)

* 德国6月进口和工业生产下滑

* 欧洲央行采取行动扶助西班牙和意大利的前景限制跌幅

* 英国央行发布通胀报告后,英镑上涨

路透纽约8月8日电---欧元兑美元周三小跌,疲弱的德国经济数据令欧元承压,但投资人寄望欧洲央行可能很快会采取行动拉低西班牙和意大利的借款成本,这令欧元跌幅受限.

据周二卢森堡政府网站上发布的一段访问,欧元集团主席贾克在接受德国WDR电视采访时表示,希腊退出欧元区的影响将是可控的,但这并不是理想的情形.[ID:nSB1712502]这令欧元卖压加重.

德国经济部周三公布,德国6月工业生产较前月下滑0.9%,路透调查预估为下滑0.8%.另一数据显示,6月德国进口急降,为三个月来第二次,同时出口也下滑,为欧债危机开始损及德国经济再添新证.[ECI-DE-CMN]

"这些报告提醒投资人无论欧洲央行采取什么措施拉低政府借款成本,欧洲的实质经济,即使是德国的,也在继续下滑."华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

欧元兑美元EUR=跌0.3%,报1.2359美元,周一曾创下一个月高位1.2443美元.盘中在跌穿1.2350美元后据报触动止损卖单,触及日低1.2325美元,之后略有回升.

交易商表示,从日线图来看,只要守住1.2132美元的小型支撑位,欧元前景仍正面.该水准是本月低点.

欧元在上月底触及逾两年低点1.2040后呈现反弹,因之前欧洲央行总裁德拉吉表示,将竭尽所能扞卫欧元.

德拉吉讲话后,"波动性被压低,欧元获得良好支撑.我们预计欧元将陷入1.21-1.26美元的宽幅区间内,要到9月才会出现令欧元突破该区间的催化剂."多伦多Scotia Bank首席汇市策略师Camilla Sutton表示.

欧元兑英镑EURGBP=D4也下滑,在英国央行总裁金恩讲话显示对未来降息态度谨慎,令投资人意外后,英镑上涨.欧元尾盘兑英镑报0.7892英镑,跌0.5%.

英镑兑美元GBP=D4收复稍早失地,触及1.5677美元的日高,尾盘升0.2%,报1.5653美元,近几日,交易商抛售英镑,因预期英国央行下调经济预估可能会导致投机商为更多宽松货币政策作准备.

英国央行在季度通胀报告中下调通胀和经济成长预估,因继续受欧债危机连累.

美元兑日圆JPY=跌0.1%,报78.46日圆,欧元兑日圆EURJPY=跌0.5%,报96.95日圆.

美元兑日圆在过去两周困于77.90-78.80区间内,但分析师表示,对美国将出台更多货币宽松政策的预期可能拖累美元.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应再度实施购债计划,无论需要实施的规模有多大期限有多长,以便帮助经济重新站稳脚跟.这表明,一些美国决策者支持采取积极行动来刺激疲弱的经济复苏.[ID:nSB1712856]

交易商还表示,可能出现日本机构投资人汇回资金,这可能在短期内令美元兑日圆承压.

通常在8月会有大规模的美国公债赎回以及票息支付,交易商表示,持有美国公债的日本投资人可能会卖出美元/日圆以汇回部分所得.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2364 1.2400 -0.29 -4.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.40 78.57 -0.22 +1.90 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.96 97.41 -0.46 -2.61 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9713 0.9686 +0.28 +3.59 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5653 1.5620 +0.21 +0.76 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9940 0.9968 -0.28 -2.48 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0566 1.0553 +0.12 +3.33 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2012 -0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7895 0.7932 -0.47 -5.21 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8140 0.8158 -0.22 +4.57 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8758 5.9174 -0.70 -1.69 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2669 7.3401 -1.00 -6.09 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6843 6.7219 -0.56 -2.95 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2646 8.3381 -0.88 -7.28 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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