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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 06:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 49.62 -1.36 -2.67 2225595

搜狐 (SOHU.O) 39.54 -0.64 -1.59 675684

网易 (NTES.O) 54.78 -1.60 -2.84 306338

百度 (BIDU.O) 131.27 +0.95 +0.73 3265493

亚信科技 ASIA.O 11.40 +0.22 +1.97 202025

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.09 -0.08 -0.56 1641331

联电 (UMC.N) 2.22 +0.04 +1.83 363040

日月光 (ASX.N) 4.13 +0.13 +3.25 90131

矽品精密 (SPIL.O) 5.65 +0.06 +1.07 306944

和信超媒体 (GIGM.O) 1.09 -0.02 -1.80 59587

友达 (AUO.N) 2.87 +0.09 +3.24 200505

中华电信 (CHT.N) 29.85 +0.11 +0.37 48739

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.98 +0.25 +0.61 812311

香港

中国移动 (CHL.N) 57.32 +0.22 +0.39 206017

中国联通 (CHU.N) 15.72 +0.01 +0.06 139538

中国电信 (CHA.N) 54.26 -0.32 -0.59 10030

中芯国际 (SMI.N) 1.82 -0.03 -1.62 7203

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.14 +3.58 7900

(完)

--整理 吴云凌

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