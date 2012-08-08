《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 49.62 -1.36 -2.67 2225595
搜狐 (SOHU.O) 39.54 -0.64 -1.59 675684
网易 (NTES.O) 54.78 -1.60 -2.84 306338
百度 (BIDU.O) 131.27 +0.95 +0.73 3265493
亚信科技 ASIA.O 11.40 +0.22 +1.97 202025
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.09 -0.08 -0.56 1641331
联电 (UMC.N) 2.22 +0.04 +1.83 363040
日月光 (ASX.N) 4.13 +0.13 +3.25 90131
矽品精密 (SPIL.O) 5.65 +0.06 +1.07 306944
和信超媒体 (GIGM.O) 1.09 -0.02 -1.80 59587
友达 (AUO.N) 2.87 +0.09 +3.24 200505
中华电信 (CHT.N) 29.85 +0.11 +0.37 48739
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.98 +0.25 +0.61 812311
香港
中国移动 (CHL.N) 57.32 +0.22 +0.39 206017
中国联通 (CHU.N) 15.72 +0.01 +0.06 139538
中国电信 (CHA.N) 54.26 -0.32 -0.59 10030
中芯国际 (SMI.N) 1.82 -0.03 -1.62 7203
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.14 +3.58 7900
(完)
--整理 吴云凌
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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