约旦国王担心叙利亚分裂

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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月8日电---约旦国王阿卜杜拉表示，如果叙利亚总统阿萨德无法控制整个叙利亚，他或寻求建立一块阿拉维派的飞地(被包围的领土)，这将是周边邻国面临的“最糟糕情况”。
阿卜杜拉在接受美国CBS电视台采访时表示，此举可能引发该地区未来数十年问题不断。
阿卜杜拉在CBS网站周二发表的采访中称：“我有一种感觉，如果他无法控制大叙利亚，建立阿拉维派的飞地可能是一个备选计划。”
“我认为，这对我们而言是最糟糕的情况，因为这意味着大叙利亚的分裂，也意味着每个人都会开始争夺土地。如果叙利亚随后陷入混乱，这所引发的问题会让我们数十年都缓不过来。”
反对阿萨德统治的反抗力量主要以逊尼派穆斯林为主，他们也是叙利亚人口中的绝大多数。阿拉维派是一个少数宗派，属于什叶派伊斯兰的一支。
阿卜杜拉预计阿萨德不会轻易罢手。阿萨德政府已部署镇压反抗力量的军队，并启动空军和重型炮弹。
“我认为，他(阿萨德)打算坚持战斗。他认为自己是对的。我认为，叙利亚当局觉得，现在别无选择，只有继续战斗。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。