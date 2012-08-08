《综述》渣打开始回击对其协助伊朗洗钱的指控

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 美国财政部发出解释信
* 英国央行总裁金恩称美国监管机构应当协调行动
* 渣打股价伦敦市场收高7.1%
路透华盛顿/伦敦8月8日电---他是个勇敢无畏的地方监管人,还是联邦官僚制度松懈的曝光者?
这是纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行(STAN.L)协助伊朗进行2,500亿美元洗钱交易的轰动性事件后,引起的一个关键问题.
渣打银行周三得到英国央行总裁金恩的帮助.金恩称Lawsky一意孤行,并没有与联邦监管者协调好步调."一名监管人,在没有其他监管人一起,而且调查仍在进行的情况下,就站出来公开发言."金恩在伦敦一场新闻发布会上表示.
与此同时,美国财政部应英国当局要求写了解释信,表示严肃对待违背制裁规定的行为.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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