《综述》渣打开始回击对其协助伊朗洗钱的指控

* 美国财政部发出解释信

* 英国央行总裁金恩称美国监管机构应当协调行动

* 渣打股价伦敦市场收高7.1%

路透华盛顿/伦敦8月8日电---他是个勇敢无畏的地方监管人,还是联邦官僚制度松懈的曝光者?

这是纽约银行业监管者Benjamin Lawsky指控渣打银行(STAN.L)协助伊朗进行2,500亿美元洗钱交易的轰动性事件后,引起的一个关键问题.

渣打银行周三得到英国央行总裁金恩的帮助.金恩称Lawsky一意孤行,并没有与联邦监管者协调好步调."一名监管人,在没有其他监管人一起,而且调查仍在进行的情况下,就站出来公开发言."金恩在伦敦一场新闻发布会上表示.