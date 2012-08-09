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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 08:04 BJT

〔英国央行〕调降经济预估,但不急于采取刺激行动(更新版)

(增加更多细节)

* 英国央行调降经济成长预估和2012年通胀预估

* 央行称,危机给英国经济造成的冲击可能大于预期

* 总裁金恩表示,没有采取更多刺激措施的迫切需要

* 英镑上涨、英债下跌,因市场对量化宽松的预期降温

路透伦敦8月8日电---英国央行将今年国内经济成长率预估调降至零,因欧元区"暴风云"投下一道长长的阴影,而且全球金融危机带来的创伤似乎比先前预期更深.

英国央行总裁金恩表示,没有进一步放宽货币政策的迫切需要,甚至降息的理由也在减少,但与以往明显不同的是,他警告称,英国经济增速将在未来至少三年内低于均值水平.

金恩的黯淡言论对日益紧张的执政联盟内部党派可说是毫无帮助.他们需要在2015年选举前实现经济复苏,以证实备受批评的撙节举措是合理的.

"我们正在穿过一片水域,欧元区还在不断吹来暴风云,"金恩在英国央行发表最新经济预估的记者会上表示.

"过去两周奥运会参赛选手都让我们兴奋不已,而英国经济没有,它尚未达到全面的健康,但也正在缓慢康复."他说.

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