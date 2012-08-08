〔货币市场〕一般抵押品隔夜回购利率持坚

路透纽约8月8日电---一般抵押品隔夜回购利率周三持坚,这与美债的融资需求和银行准备金提存期结束有关.

"更多抵押品涌入市场,"汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen指出.他还援引交易员的暗示称,银行准备金提存期周三结束,也给该利率造成上行压力.

分析师称,预计周四完成的国库券结算,也给一般抵押品回购利率带来上行压力.

美国财政部周一标售了320亿美元三个月期国库券,280亿美元六个月期国库券,周二标售了400亿美元四周期国库券.

三个月期美国公债收益率周三报0.11%,六个月期报0.15%.

纽约联储数据显示,联邦基金利率报0.07-0.375%,实际利率为0.13%.周三最新报0.09%.

同时,银行间拆放款利率小跌,此前欧洲央行助燃了市场对下月降息的预期.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周三报0.43675%,周二报0.43785%.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.370%跌至0.366%.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>