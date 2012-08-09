〔金砖国家〕8月8日股汇市收盘纵览

路透8月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.28%,报970.60点.

中国股市:连续第四日上涨,并收升至近三周新高.但连续上涨后卖压浮现,加之即将公布7月经济数据,投资者观望气氛仍浓,令指数盘中窄幅震荡,且板块走势分化,有色、银行类股上涨明显,医药农业板块跌幅较大.沪综指.SSEC收报2,160.990点,涨3.370点或0.16%,为7月20日所创2,168.638点以来最高收位.上海A股成交额增至622亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:在淡静交投中略微下滑,因周四中国即将公布一系列经济数据,投资者在此之前锁定获利.零售商思捷环球回吐上个交易日录得的部分涨幅.恒生指数.HSI微幅收低0.04%至20,065.5点.恒生国企指数.HSCE微升0.2%,报9,867.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘上涨,因午后客盘结汇量增加推动,一改早盘清淡市况.交易员预期,短期国际市场欧元或仍维持反弹走势,料人民币也将跟随小幅看多.人民币兑美元收盘报6.3615,上日报收于6.3664.[CNY/CN][ID:nSB1711828]

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印度股市:回吐盘初升势收于平盘,此前欧股回落,因欧元区忧虑重燃;而国内电信公司Bharti Airtel因获利不及预期而跌至两年低位.指标BSE指数.BSESN近收平于17,600.56点.[.BO][ID:nL4E8J839Z]

印度汇市:印度卢比下滑,终止此前连升三日行情,受累炼油企业美元需求及尾盘欧元走低.印度卢比兑美元INR=D2收在55.42/43,上日收盘位为55.0650/0750.[INR/][ID:nL4E8J83KB]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,444.790点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌0.11%至780.27点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.13%至31.5550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.47%,报39.0275.

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巴西股市:巴西股市跃升至两个月高位,油企Petrobras引领升势,此前巴西能源部长支持燃料涨价.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升2.12%至58,950.98点.[ID:nL2E8J8DAY]

巴西汇市:巴西雷亚尔一个多月来维持在2.0至2.1窄幅波动,因面临该国央行或干预市场风险.1830GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.19%,至2.0235.[ID:nL2E8J8AOS]

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南非股市:南非约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨0.09%,回吐此前升至历史高位的部分涨幅,因对于欧元区是否接近解决欧债危机疑虑再起.综合指数.JALSH收高0.02%至35,494.64点,此前曾触及纪录高位35,757.11点.[.J][ID:nL6E8J8DDJ]

南非汇市:南非兰特兑美元在国内假期前夕基本持稳,交易员关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)及欧洲央行举措.截至1636GMT,兰特兑美元ZAR=D3持稳于8.1721,上日纽约收盘价为8.1755.[ZAR/][ID:nL6E8J8D8J](完)