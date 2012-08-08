版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 07:38 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元再度承压,因西班牙不确定性增多

2306GMT

* 西班牙短期公债收益率(殖利率)再度走高,因该国不确定性增多

* 由于西班牙拒绝申请援助,欧洲央行(ECB)/欧洲金融稳定机构(EFSF)购债的时机尚不确定

* 欧元普遍走软,导致欧元/澳元日线图的高点/低点下降

* 支撑位料在1.1665,为1.1600/1.1770涨势的61.8%回档位;若跌破该水平,则将跌向历史低位1.1600.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐