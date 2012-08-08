《汇市简讯》欧元/澳元再度承压,因西班牙不确定性增多

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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2306GMT
* 西班牙短期公债收益率(殖利率)再度走高,因该国不确定性增多
* 由于西班牙拒绝申请援助,欧洲央行(ECB)/欧洲金融稳定机构(EFSF)购债的时机尚不确定
* 欧元普遍走软,导致欧元/澳元日线图的高点/低点下降
* 支撑位料在1.1665,为1.1600/1.1770涨势的61.8%回档位;若跌破该水平,则将跌向历史低位1.1600.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI