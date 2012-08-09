〔日本政经〕野田佳彦与反对党就上调消费税和提前大选达成协议(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京8月8日电---围绕争论很久的上调消费税计划,日本首相野田佳彦与反对党周三终于在最后关头达成妥协,同意该计划,野田佳彦还为此承诺将"很快"举行大选.
面对内阁提交不信任动议的威胁,以及议会可能陷入僵局,从而令他的标志性税改案落空,野田佳彦与主要反对党自民党和公明党达成妥协性协议.
野田佳彦会后向记者表示,他们同意迅速通过消费税议案,并进行社保改革,紧接着将举行大选.
但当问及是否明确大选时间时,野田佳彦表示:"我们未进行这方面讨论."
大选时间不明确,可能会引发摩擦.
作为民主党2009年上台以来的第三位领导人,野田佳彦不惜押上自己的政治生涯,计划到2015年前将消费税增加一倍至10%,旨在遏制如滚雪球一般不断增加的公共部门债务.
除税改案之外,野田佳彦还需要反对党支持一项授权政府发新债给预算赤字融资的议案.
当被问及各党是否都同意支持该议案时,野田佳彦表示,这将是另外讨论的议题.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。