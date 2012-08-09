〔日本政经〕野田佳彦与反对党就上调消费税和提前大选达成协议(更新版)

(新增细节)

路透东京8月8日电---围绕争论很久的上调消费税计划,日本首相野田佳彦与反对党周三终于在最后关头达成妥协,同意该计划,野田佳彦还为此承诺将"很快"举行大选.

面对内阁提交不信任动议的威胁,以及议会可能陷入僵局,从而令他的标志性税改案落空,野田佳彦与主要反对党自民党和公明党达成妥协性协议.

野田佳彦会后向记者表示,他们同意迅速通过消费税议案,并进行社保改革,紧接着将举行大选.

但当问及是否明确大选时间时,野田佳彦表示:"我们未进行这方面讨论."

大选时间不明确,可能会引发摩擦.

作为民主党2009年上台以来的第三位领导人,野田佳彦不惜押上自己的政治生涯,计划到2015年前将消费税增加一倍至10%,旨在遏制如滚雪球一般不断增加的公共部门债务.

除税改案之外,野田佳彦还需要反对党支持一项授权政府发新债给预算赤字融资的议案.

当被问及各党是否都同意支持该议案时,野田佳彦表示,这将是另外讨论的议题.(完)