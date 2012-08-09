《汇市简讯》隔夜市场美元/坡元在1.2450上方的微弱停止单被触发

2313GMT * 美元/坡元在纽约市场收报1.2452,隔夜市场交投于1.2431-63 * 1.2450上方力道疲弱的停止单被触发,因为市场在中国数据出炉前变得谨慎 * 新加坡金融管理局(MAS)在1.2400处设置的不对称障碍亦发挥作用 * 坡元较之前的交投区间走坚约1.5% * 仍建议逢高卖出美元/坡元,因为欧元区情势改善.(完) --编译 兰秀娟;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=