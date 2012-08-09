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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:00 BJT

《汇市简讯》市场预料韩国央行维持利率不变,对韩元影响甚微

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* 美元/韩元在店头交易(OTC)市场开盘报1129.5左右,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在1131.5-1133.5区间交投

* 在今天中国公布诸多经济数据之前,有一些美元空头回补

* 多数人预料,今天韩国央行会议不会调整利率

* 韩国央行有足够理由降息,但市场认为他们将保持谨慎

* 升息或降息的决定对汇市影响甚微

* 若中国经济数据疲弱,将推动美元/韩元升向1135水平.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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