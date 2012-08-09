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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:03 BJT

〔东京汇市〕新西兰元受就业数据打压下跌,市场等候中国澳洲数据

* 新西兰元跌至近一周低点,因就业数据令人失望

* 关注中国通胀、零售销售和工业产出数据

* 澳元走势取决于澳洲就业数据

路透悉尼8月9日电---投资者周四将矛头对准新西兰元,因其就业数据令人失望,但在中国和澳洲公布重要数据前,投资者对其它货币保留了火力.

新西兰元兑美元跌至近一周低点约0.8111,此前公布数据显示,新西兰第二季失业率意外升至6.8%,预估为6.5%.[ID:nSB1715518]

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