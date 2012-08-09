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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 08:03 BJT

〔日本数据〕6月核心机械订单增长5.6%,远逊于预估

路透东京8月9日电---日本6月核心机械订单增长5.6%,表明震后重建需求支持了企业的资本支出,但因全球经济增长迟滞,前景再次转为黯淡.

核心机械订单增幅不及市场预估中值,预估为增长10.9%.5月为增长14.8%.

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