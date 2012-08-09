《中国报摘》--中国证券报8月9日

* 头版头条:

--中国发改委、住建部、国土部等多部委组成的督查组近日陆续回京,督查情况将于近期形成报告并上报国务院.业界认为,若楼市出台新政,则将在以强化现有政策执行为主的同时,推出部分新的调控手段.出台时机则很可能避开"金九银十"的交易旺季,在本月内落定.

* 其他:

--消息人士透露,监管层日前召集部分基金公司座谈调研,除就适度降低基金管理费征求意见和建议外,还就托管费、交易佣金等费用降低进行探讨.业内专家分析,基金费率改革可能会从之前的浮动费率改革向普降方向转变.

--多家分析机构认为,考虑到居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持续走低等因素,此轮调价延迟的可能性不大,预计10日汽柴油调价将即时调整,上调幅度可能为每吨450元人民币左右.

--国家信息中心副主任李凯表示,从上半年的主要经济数据看,国内经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.

--一汽轿车(000800.SZ)称,拟投资43.49亿元建设新能源工厂技术改造项目.其中新增建设投资41.91亿元,铺底流动资金1.58亿元.

--工信部副部长苏波表示,随着地方逐步完成对稀土的整合,下一步国家将继续推动中央企业与地方企业的整合.国务院也对组建稀土大集团方面非常重视,正密切联合各部门协商.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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