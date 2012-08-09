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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:08 BJT

《中国报摘》--金融时报8月9日

* 头版头条:

--评论员文章称,进入下半年,国内经济下行压力加大,应坚持信贷有扶有控,促进结构调整,增强发展活力.

* 其他:

--商务部监测数据显示,上周(7月30日-8月5日)食用农产品价格以涨为主,生产资料价格继续回落.

--财政部今年以来会同有关部门继续完善和落实家电下乡政策.1-7月中央财政累计发放家电下乡政策补贴资金109亿元人民币,比上年同口径增长19.2%.

--广发银行行长利明献认为,目前推进利率市场化的内外部条件几本具备.同时,中国还应进行存款保险制度、银行业金融机构市场化退出机制等配套化深入改革.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红; 审校 林高丽

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