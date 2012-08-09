《中国报摘》--金融时报8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--评论员文章称,进入下半年,国内经济下行压力加大,应坚持信贷有扶有控,促进结构调整,增强发展活力.
* 其他:
--商务部监测数据显示,上周(7月30日-8月5日)食用农产品价格以涨为主,生产资料价格继续回落.
--财政部今年以来会同有关部门继续完善和落实家电下乡政策.1-7月中央财政累计发放家电下乡政策补贴资金109亿元人民币,比上年同口径增长19.2%.
--广发银行行长利明献认为,目前推进利率市场化的内外部条件几本具备.同时,中国还应进行存款保险制度、银行业金融机构市场化退出机制等配套化深入改革.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。