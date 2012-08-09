〔离岸人民币〕中国工商银行10亿元三年期点心债,利率3.0%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)（A1／A／A）离岸人民币新债定价在3.0%，三年期，规模10亿元人民币（1.58亿美元）。
该定价位于最后参考价3.05%（加减5个基点）的底端。昨早公布的参考价在3.15%左右。
开放认购后不久，认购量迅速突破10亿元人民币，午后一些基金和央行加入，推高认购至20亿元人民币。动能在欧洲时段持续不坠，最后突破50亿元人民币，吸引90家投资人认购。
央行及保险公司认购比重43%，基金／资产管理公司占28%，银行占10%，企业及其他投资人占2%。以地区而言，香港投资人占40%，新加坡占42%，欧洲占13%，其他亚洲地区占5%。
此次定价亦低于同业中国银行(3988.HK)(601988.SS)7月底的点心债定价。中国银行2015年7月到期点心债当时定价为3.15%，如今在二级市场报价为3.18%／2.83%。
该RegS债券由工银亚洲、工银国际、汇丰(0005.HK)和野村担任全球协调人，并与高盛(GS.N)、交银香港和交银国际一道担任联席簿记管理人和主承销商。
这笔新债交易已用毕2011年底国家发改委批准的工银点心债发行额度。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。