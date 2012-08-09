〔伦敦奥运〕吴静钰成功卫冕跆拳道冠军

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月8日电---周日，中国选手吴静钰成功卫冕女子跆拳道49公斤级冠军，吴静钰从比赛一开始就直击对手上腹部和头部，最后以压倒性优势战胜对手西班牙选手布里吉特（Brigitte Yague Enrique）。
比赛结束后，吴静钰向她的对手鞠躬，然后冲向教练的怀抱，并拿出一面中国国旗绕场一周。
“再次当奥运冠军感觉真的很好。这不是仅仅是个人的努力，我特别感谢我的国家能够这样培养我，”她在以8-1的比分赢得比赛后告诉记者。
“我训练了很长时间，而且训练非常艰苦，但是这就是我一直等待的，拿到第二块金牌。”
布里吉特一路上靠主动出击战胜对手，但面对吴静钰却毫无机会。吴静钰的平衡力和迅捷的出腿给布里吉特带来了很多困难，布里吉特一次次被吴静钰远距离击中。
西班牙人布里吉特说观众的助威声给了她很大的支持，她并没有因未得到金牌而感到十分伤心。
泰国选手松克汉姆（Chanatip Sonkham）和克罗地亚选手扎妮娜维奇（Lucija Zaninovic）并列获得铜牌。（完）
--编译：逯璐 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。