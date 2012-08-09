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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初小涨,等待中国数据及日本央行政策决定

路透东京8月9日电---日本股市日经指数周四盘初小幅上涨,之前三日连涨的势头逐渐消失;投资者一方面等待中国数据出炉以研判该国经济放缓的进程是否已触底,另一方面等待日本央行的政策决定.

日经指数.N225上涨0.2%至8,894.44点.东证股价指数.TOPX涨0.1%至746.46点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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