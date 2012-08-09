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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,稍后中国将公布一系列经济数据

路透首尔8月9日电---韩国股市周四开高,尽管其他一些市场的动能有所丧失,因为投资者重新评估全球各家央行出台刺激举措的前景.稍后中国将公布一系列经济数据.

0002GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.43%至1,911.46点.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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