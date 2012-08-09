版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 08:29 BJT

〔日本热股〕尼康下跌约12%,之前该公司下调财测

路透东京8月9日电---尼康(7731.T)周四早盘下跌11.9%,至六周低位2,001日圆,之前该公司下调截止2013年3月财年营业利润预估5.6%,至850亿日圆(10.8亿美元).(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐