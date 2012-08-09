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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月9日-8月16日

路透8月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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8/9 1700 美国 30年期公债

8/9 英国 15亿英镑 票息5.0%,2014年到期公债

8/10 英国 国库券

8/10 0130 日本 流动性供给标售

8/13 意大利 2013年8月14日到期364天期BOT债券

8/13 0600 德国 40亿欧元 2013年2月13日到期的六个月期国库券

8/13 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

8/13 1530 美国 13周和26周期国库券

8/14 1530 美国 四周期国库券

8/14 加拿大 2012年11月22日到期的98天期国库券

8/14 加拿大 2013年1月31日到期的168天期国库券

8/14 加拿大 2013年8月1日到期的350天期国库券

8/15 加拿大 五年期债券

8/15 0120 日本 一年期贴现国库券

8/16 英国 15亿英镑 票息4.5%,2034年到期公债

8/16 0120 日本 三个月期贴现国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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