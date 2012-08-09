《全球重要经济事件一览表》--8月9日-8月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).

东京--日本央行宣布货币政策决议(0300).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)和Chris Aylmer出席参议院经济委员会对全球金融危机后银行业调查会议(0400)

巴黎--法国宪法委员会就采纳欧盟财政协定是否需修正宪法进行决议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.

8月10日(五)

东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0130).

巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报(0600).

华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.

8月13日(一)

东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).

8月14日(二)

暂无重要经济事件.

8月15日(三)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(1745).

伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.

8月16日(四)

北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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