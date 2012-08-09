《全球重要经济事件一览表》--8月9日-8月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月9日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度公报(0800).
东京--日本央行宣布货币政策决议(0300).
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)和Chris Aylmer出席参议院经济委员会对全球金融危机后银行业调查会议(0400)
巴黎--法国宪法委员会就采纳欧盟财政协定是否需修正宪法进行决议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布月度石油市场报告.
8月10日(五)
东京--日本央行公布近期经济及金融发展月报(0500).
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0130).
巴黎--国际能源署公布8月石油市场月报(0600).
华盛顿--大西洋理事会与彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian和大西洋理事会南亚中心主任那瓦兹(Shuja Nawaz)就"印度经济:不寻常的历史与不确定的未来"主题召开研讨会.
8月13日(一)
东京--日本央行公布7月11-12日货币政策会议的会议纪录(2350).
8月14日(二)
暂无重要经济事件.
8月15日(三)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参与2012年Deeper Insights Series Forum的小组讨论(1745).
伦敦--英国央行公布8月1-2日货币政策委员会(MPC)会议记录.
8月16日(四)
北达科他州迈诺特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"联储概述及理事会职责"发表演讲(0000).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。