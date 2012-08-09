《汇市简讯》澳元可能会对澳洲7月就业数据做出的反应

0011GMT * 澳洲7月就业数据将于0130GMT公布,路透调查的预估中值为增加1万人 * 若就业人数为增加1万人,应几乎不会带来持久反应 * 若就业人数为减少,澳元/美元或会下测10日移动均线切入位1.0520,因对降息的揣测升温 * 若就业人数增幅超过1万人,周二所及1.0604可能承压 * 中国将于0130GMT时公布7月居民消费价格指数(CPI)和工业品价格指数(PPI),对澳元走势的影响微乎其微 * 中国将于0530GMT时公布7月工业增加值和社会消费品零售总额,这两项数据将缓和就业数据给澳元带来的波动性.(完) --编译 兰秀娟;审校 张荻 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=