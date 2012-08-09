〔离岸人民币〕北控水务集团发行12亿元九年期点心债,利率6.15%--IFR

路透8月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，北控水务集团已完成12亿元人民币（1.9亿美元）点心债的私募发行，利率6.15%，年限为罕见的九年期。由美银美林和野村主办。

这是发行人第二笔点心债。北控水务现有14.5亿元人民币、票息3.75%、2014年到期，以及5亿元人民币、票息5%、2016年到期的点心债。

该两挡债券在二级市场的买方报价为4.02%和4.645%。(完)

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