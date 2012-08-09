《全球主要央行动态》--8月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月2日-8月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,欧债危机对美国的影响"非常大",影响到美国的出口,令美国经济放缓;对此的担忧导致金融市场动荡.利率处于低位是因美国经济复苏仍然脆弱,降低利率旨在使就业和成长恢复至更为正常的水平[ID:nSB1712650]

里奇蒙联储总裁拉克尔表示,美联储或需要在2014年末以前上调官方利率,为其反对美联储最近决议做辩护."我的观点是,未来数年围绕经济形势演变存在着很大的不确定性,这使得很难预测未来的利率路径."他还表示,自己更倾向于利用美联储目前的季度经济预测报告,来作为向投资者和公众传达央行意图的主要手段.[ID:nSB1706634]

波士顿联储总裁罗森格伦本表示,美联储应再度实施购债计划,无论需要实施的规模有多大期限有多长,以便帮助经济重新站稳脚跟.他表示,美联储应该开始买入公债和抵押支持证券(MBS),一直持续到经济全面恢复力量为止."应该继续这么做,直到有确凿证据显示收入增长,且失业率和经济目标保持一致."[ID:nSB1712856]

达拉斯联储总裁费希尔表示,美联储若在距总统大选如此之近的时刻推出新的经济刺激措施将是一个错误,警告称这会造成屈从于政治压力的假象.如果进一步放宽政策,等退出时可能更加困难.[ID:nSB1710298]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四暗示,可能再度开始购买公债以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本.但是欧洲央行为此设置的前提条件,以及内部关键的德国委员表示反对,让市场感到失望.总裁德拉吉暗示,任何干预行动都不会在9月前发生,并且只有政府先启动欧元区抒困基金,允许其加入欧洲央行的购债行列,欧洲央行才会实施干预."管理委员会...可能会实施规模足够的直接公开市场操作,以达到目标."德拉吉在会后新闻发布会上称.欧洲央行将欧元区指标利率维持在0.75%的纪录低点,但德拉吉表示,委员会确实考虑过进一步降息,因此时有迹象显示,欧洲二线国家经济衰退有蔓延至整片欧陆之势.[ID:nSB1705606]

斯洛伐克报纸Hospodarske Noviny报纸引述欧洲央行执委科尔谈话指出,欧洲央行应该想办法确保其通过流动性操作提供的现金,能够为规模较小的企业和消费者所用;欧洲央行将不会允许主权债券收益率(殖利率)因为投资者押注欧元解体而上升."融资操作是否应该更着眼在实体经济融资,尤其针对中小型企业,这植得更进一步思考,尽管实施难度明显不低,"在欧洲央行提供的讲话稿中科尔表示."只要能把央行流动性传输到最需要的家庭和企业部门,各种方式都值得考虑." [ID:nSB1708304]

**英国**

英国央行将今年国内经济成长率预估调降至零,因欧元区"暴风云"投下一道长长的阴影,而且全球金融危机带来的创伤似乎比先前预期更深.英国央行总裁金恩表示,没有进一步放宽货币政策的迫切需要,甚至降息的理由也在减少,但与以往明显不同的是,他警告称,英国经济增速将在未来至少三年内低于均值水平.[ID:nSB1715510]

英国央行上周四维持货币政策不变,认为其7月扩大公债购买规模的决定暂时已足够,尽管经济出现日益疲弱迹象.不过英国央行货币政策委员会未对当前的500亿英镑公债购买计划做出修正.加上这500亿英镑,自去年11月初以来的总购债规模已达到3,750亿英镑.[ID:nSB1703250]

**日韩**

日本央行审议委员森本宜久表示,由于海外放缓,出口较预期多少有点疲弱,近期日圆升值可能伤害日本经济.希望先核实日本央行的债券购买行动是否持续偏离目标,才会决定是否需要对资产购买和贷款计划做进一步调整.[ID:nSB1702796]

韩国央行一如预期维持基准利率于3.00%不变,以评估上个月意外降息的效果,但投资人继续押注央行很快就会再次降息以支撑经济.[ID:nSB1715432]

**澳洲**

澳洲央行连续第二个月维持利率在3.5%不变,并表示要判断之前数次降息的全面效果尚为时过早. 央行在声明稿指出,全球经济成长在2012年头几个月增温,之后有所趋弱.目前评估认为全球国内生产总值(GDP)2012年成长速度不会高于平均水准.多数大宗商品价格已下滑,这有助减轻通货膨胀,为一些国家提供了放宽宏观经济政策的空间.澳洲贸易条件在将近一年前达到高点,但目前仍处于历史高档.央行并称政策仍然适宜.[ID:nSB1710288]

**大中华区**

中国人民银行周日称,下半年将继续扩大货币政策微调,并将改进并完善信贷政策,大力支持实体经济发展.[ID:nST0536151]

中国央行称,下一阶段将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构性矛盾;综合运用多种货币政策工具组合,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.中国央行亦表态,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.央行在报告中指出,未来将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,灵活调节银行体系流动性.[ID:nSB1703768](完)