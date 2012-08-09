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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:36 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油在中国数据公布前持稳,昨日涨至三周高位

路透首尔8月9日电---美国原油期货周四持稳,稍后将公布一系列中国经济数据.上周美国原油库存减少以及北海石油供应的担忧上日将油价推升至三周高点.

0007GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货CLc1微涨0.05美元至每桶93.40美元,上日收于93.35且盘中触及94.72美元的5月15日以来高位.

布兰特原油期货9月合约LCOc1跌0.16美元至每桶111.98,上日结算价报112.14.

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