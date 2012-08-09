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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元在央行利率决定公布前持稳,公债持平

路透首尔8月9日电---韩元KRW=周四守在周三国内市场收盘水准,没有明确走向,因为投资者谨慎等待韩国央行货币政策利率决定.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,128.9,周三收盘价为1,128.3.

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