〔日本个股〕东芝拟在2014财年年底前将硬盘驱动器产量增加35%--日经

路透8月9日电---日本经济新闻报导称,东芝(6502.T)正计划在2014财年年底之前将硬盘驱动器产量增加35%,以抓住数据中心和个人电脑(PC)制造商需求日益增长的契机.

该报导称,东芝未来三年将投资150-180亿日圆,以扩大在菲律宾和中国的三家工厂规模.

日本经济新闻报导称,消费者对云计算和媒体下载的使用更加广泛,导致对数据存储设备的需求上升.

该报导称,东芝硬盘驱动器月度产能到2012财年年底料将升至1,200万部,到2014财年年底料进一步升至1,500万部.目前产能为1,100万部.

报导并称,东芝预计2015财年其硬盘驱动器和固态硬盘的营收总和将达到8,500亿日圆,2011财年约为4,000亿日圆.(完)