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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:49 BJT

〔表格〕8月4日止当周外资连续第六周卖超日本股票

路透东京8月9日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外资连续第六周卖超日本股票.

外资上周卖超825亿日圆(10.5亿美元)的日本股票,之前一周为卖超764亿日圆.

日本投资者转为买超4,481亿日圆外国债券,此前一周卖超334亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

7月29日-8月4日 -82.5 +735.0 -322.7

7月22-28日 -76.4r +57.0 +636.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

7月29日-8月4日 -46.4 +448.1 +32.6

7月22-28日 -12.6 -33.4r +22.0

注:r为修正值.(完)

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--编译 吴云凌;审校 张若琪

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