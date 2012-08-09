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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:52 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,投资者等待政策制定者给出清晰的信号

路透新加坡8月9日电---现货金周四小幅上扬,因为投资者仍持观望态度,等待政策制定者们给出清晰的信号以作为交投的指引.

0030GMT,现货金XAU=小涨0.1%,报每盎司1,612.89美元.

美国期金12月合约GCZ2持平于1,616美元.

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