《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日

**上海证券报**

--中国国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,中国经济有可能会逐步减速,进入中速发展期.

--从云南省铁路建设工作会议上获悉,该省将通过进一步加大省级财政支持、支持铁路投资公司发行债券等方式多方筹集资金、鼓励民间资本和大中型企业投资.

--全球经济危机背景下,中国三大石油公司首当其冲.分析师预计,"三大油"上半年业绩有可能大幅下降.中国石油和化学工业联合会更透露,上半年多数化工和炼油企业资金周转已出现严重困难,甚至中石化、中石油这样的大型企业也是捉襟见肘.

--湖北能源(000883.SZ)称,有意参与页岩气开发,同时表明不确定因素较多,目前仅处于前期筹划论证阶段,该事项尚不具备信息披露条件.

**人民日报**

--陕西省国资委透露,截至6月底,其监管企业资产总额达到10,013.4亿元人民币,成为全国国资委系统第七个跨入万亿国资的省市.

--国家人口计生委报告指出,2011年国内流动人口总量已接近2.3亿,达到历史新高,其中农村户籍流动人口约占80%;报告并预测,农村劳动力向城镇转移的步伐未来将逐步趋于平稳,2020年城镇化率将达到60%左右.

**第一财经日报**

--据悉,上海股权托管交易中心将迎来新的战略投资者,上海证券交易所拟受让其他股东持有的股交中心29%左右的股权,成为股交中心第二大股东.

**21世纪经济报 道**

--北京市住房保障办公室发展规划处处长张国伟透露,北京市上报的房地产信托基金(REITs)方案试点均在朝阳区,涉及4-5个项目,对接投资机构为国投瑞银.若该试点方案能近期获批,将是全国首个公租房REITs.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/乔艳红; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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