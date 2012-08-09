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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 09:07 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货价格攀升大豆下滑,市场静候USDA报告

路透悉尼8月9日电---美国玉米期货周四上涨,延续上日涨幅,交易商拭目以待美国农业部(USDA)定于周五公布的报告,稍早有关逊于预期的玉米产量报告进一步支撑市场.

大豆期货价格下滑,部分回吐上日的涨幅.

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