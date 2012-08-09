〔日本数据〕7月M3货供额较上年同期增长1.9%--央行

标题新闻：日本首相称不会限制防卫预算在GDP的1%以下，新年度支出将增至纪录高位5.1万亿日圆
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路透东京8月9日电---日本央行周四公布,7月M3货供额较上年同期增加1.9%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
7月 6月 5月 上年7月
M2 +2.2 +2.2 +2.2 +3.0
M3 +1.9 +1.9 +1.9 +2.4
广义流动性 +0.1 +0.1 +0.1 +0.6 (完)
参看完整表格,可点选日本央行网站,网址为(here)
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--编译 王翔琼;审校 张若琪
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息
路透北京3月2日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率走高，国债期货震荡下滑。交易员表示，美联储3月加息预期升温推高美债收益率，加之国内基本面转暖趋势延续，打击现券市场情绪；后续仍需关注监管政策落地是否符合预期，以及经济改善的可持续性。