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债券 | 2012年 8月 9日 星期四 09:07 BJT

〔日本数据〕7月M3货供额较上年同期增长1.9%--央行

路透东京8月9日电---日本央行周四公布,7月M3货供额较上年同期增加1.9%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

7月 6月 5月 上年7月

M2 +2.2 +2.2 +2.2 +3.0

M3 +1.9 +1.9 +1.9 +2.4

广义流动性 +0.1 +0.1 +0.1 +0.6 (完)

参看完整表格,可点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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