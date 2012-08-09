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货币新闻 | 2012年 8月 9日 星期四 09:54 BJT

《即时观点》中国7月CPI同比涨幅续降至1.8%,创两年半低点

路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.

当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,路透调查中值为下降2.5%.

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主要数据:

--7月CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上涨1.7%),6月为上涨2.2%

--7月PPI同比下降2.9%(路透调查中值为-2.5%),6月为下降2.1%

--7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.8%

--7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%

欲浏览7月数据详情,请点选[ID:nEAP5GTLH8]

以下为市场人士的评论:

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI和PPI数据基本符合预期.实际上,相对于通胀时期数据的多发性,通缩时期数据更符合潜在规律,也更容易预测.估计本月应该是PPI的拐点了;由于猪周期上升期因素已在酝酿,豆粕等产品的价格上升也会形成助推,我们估计CPI也同样会在三季度见底.CPI目前并不是主要逻辑,更重要的是PPI,它的见底将有助于中游企业利润的回升.且随着PPI的见底,目前微观层面的底部正在形成.

**相关背景**

--中国国家发展和改革委员会本周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.

--中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.

--央行此前发布二季度货币政策执行报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 林高丽

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