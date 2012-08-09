《即时观点》中国7月CPI同比涨幅续降至1.8%,创两年半低点

国际油市：俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透北京8月9日电---中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.
当月工业生产者价格指数(PPI)同比降2.9%,路透调查中值为下降2.5%.
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主要数据:
--7月CPI同比上涨1.8%(路透调查中值为上涨1.7%),6月为上涨2.2%
--7月PPI同比下降2.9%(路透调查中值为-2.5%),6月为下降2.1%
--7月CPI环比上涨0.1%,PPI环比下降0.8%
--7月CPI中的食品价格同比上涨2.4%
欲浏览7月数据详情,请点选[ID:nEAP5GTLH8]
以下为市场人士的评论:
--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:
CPI和PPI数据基本符合预期.实际上,相对于通胀时期数据的多发性,通缩时期数据更符合潜在规律,也更容易预测.估计本月应该是PPI的拐点了;由于猪周期上升期因素已在酝酿,豆粕等产品的价格上升也会形成助推,我们估计CPI也同样会在三季度见底.CPI目前并不是主要逻辑,更重要的是PPI,它的见底将有助于中游企业利润的回升.且随着PPI的见底,目前微观层面的底部正在形成.
**相关背景**
--中国国家发展和改革委员会本周二表示,当前中国生猪产能持续偏高,价格可能继续低位运行一段时间.为稳定市场价格,将启动新一轮冻猪肉收储工作.
--中国官方研究机构--国家信息中心副主任李凯称,中国经济增速下滑趋稳并出现适当回升迹象,经济增速有望在三季度企稳,并在四季度回升,料全年国内生产总值(GDP)增速有望超过8%.
--央行此前发布二季度货币政策执行报告称,未来将把稳增长放在更加重要的位置,继续实施稳健货币政策,增强调控的前瞻性、针对性和灵活性,适时适度进行预调微调.(完)
--发稿 北京新闻部; 审校 林高丽
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)